Manuela Carmena considera que se "equivocó" al fundar Más Madrid

La ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha admitido que se equivocó al crear Más Madrid, la marca electoral con la que concurrió a los últimos comicios locales. Su candidatura fue la más votada, pero no logró sumar con el resto de partidos de izquierda para revalidar su mandato al frente del Palacio de Cibeles.

“Era una plataforma pensada para la unión y acabó recibiendo, sin venir a cuento, un castigo incomprensible”, ha confesado la ex regidora en una entrevista en Radio Inter con Antonio Miguel Carmona, el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital con el que precisamente suscribió su pacto de investidura en 2015.

Carmena explicaba a continuación que su intención era hacer una lista propia que la acompañase porque los concejales son los que luego ocupan los cargos en las área. “A mí me parecía imprescindible que hubiera una plataforma y que no tuviéramos una candidatura que fuera una especie de álbum de cromos de muchos partidos políticos, sobre todo porque yo había vivido una candidatura en la que el alcalde no había podido diseñar a las personas que me iban a acompañar en el gobierno”, proseguía la exprimera edil a la pregunta de por qué fundó Más Madrid.