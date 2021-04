Manuela Carmena le da un soberano repaso a Ayuso por lo que dice de la libertad

Manuela Carmena ha valorado en Hora 25, el programa de Pepa Bueno en la Cadena SER, algunas de las últimas frases que Isabel Díaz Ayuso ha dejado durante la campaña.

La candidata del PP ha basado su campaña en hablar de libertad y en lo que significa para ella ese concepto. En una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, Ayuso llegó a decir “en Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y en las que Ayuso hablaba del supuesto “nacionalismo madrileño” que ella representa. Fue en ese ámbito cuando dijo que en Madrid “puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más”. “Eso también es libertad, que eso no ocurre en todas partes”, apostilló.

Ayuso defendió también lo que supone vivir en la capital y lo que definió como “una vida apasionante porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia. A la madrileña”. Una frase que alarmó a algunos expertos.

Unas palabras que ha recogido la exalcaldesa de Madrid, que ha criticado que no se hable de las cosas realmente importantes: “Una de las cosas que más me ha sorprendido es que la señora Ayuso, el máximo del paroxismo de felicidad de Ayuso es no encontrarse con el ex, tomar cervezas, ir a misa o ir a los toros, ¿no se le ha pasado por la cabeza leer un libro, ir a un teatro o al cine? Quiero decir, ¡Qué barbaridad!”.