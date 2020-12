Cuántas vacunas contra el covid se han puesto en el mundo: el mapa que querrás ver a diario

El verde se suele asociar con la esperanza, y en este mapa más aún. Con el paso de los días y las semanas se irá tiñendo con este color y cada vez más fuerte: significará que más y más personas han sido vacunadas contra el coronavirus.

La página web Our World in Data ha creado un mapa para visualizar cuántas vacunas, de las distintas existentes contra el coronavirus, se han puesto en cada país por cada 100 habitantes —cuenta la administración de cada dosis, y como algunas vacunas son de doble dosis, no mide el número total de personas inmunizadas—.

En la fase inicial destaca Reino Unido e Israel como los países que llevan la delantera, seguidos por Estados Unidos, Canadá, Rusia y China.