Marco Enríquez-Ominami y el grupo de Puebla

Los cambios políticos no se comprenden adecuadamente sin atender a las redes intelectuales que los impulsan. Dime a qué think tank o foro político perteneces y te diré qué se puede esperar de los aires de cambio del panorama internacional. Si en América Latina o Europa soplan algunas ideas valientes o prometedoras como una renta básica o una reforma fiscal, miren quién está al timón del impulso progresista… y asegúrense de que no quede varado ni a la deriva por culpa de la desigualdad, el autoritarismo y la fuerza de arrastre de grandes corrientes conservadoras en un mundo irregularmente globalizado.

Uno de esos timoneles es el cineasta y político franco-chileno Marco Enríquez-Ominami. Ha sido tres veces candidato presidencial en Chile y es uno de los fundadores del grupo de Puebla, un foro político que pretende poner freno a la agenda de gobiernos que debilitaron los foros multilaterales. El grupo de Puebla aspira a ser una fuerza creativa, un espacio productivo de pensamiento… y de acción. Enríquez-Ominami ha conocido, integrado y entrevistado a personalidades de la talla de Pepe Mújica, Dilma Rousseff, Rafael Correa o Evo Morales. Aunque todos ellos estén de acuerdo en que la derecha defiende intereses y la izquierda defiende valores, lo cierto es que estos líderes políticos no se conocían bien entre sí. Este potente grupo viene de la alta política: presidentes y ministros, algunos de ellos no solo con experiencia sino con cicatrices, tras haber sido golpeados por nuevas formas de combate como la guerra jurídica.