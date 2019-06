Margaret Court, Serena Williams, Steffi Graf, Roger Federer, Helen Wills, Chris Evert, Martina Navratilova, Rafael Nadal

Arran de la dotzena i meritòria victòria de Rafael Nadal al Roland Garros, s’ha tornat a oficiar el miracle dels pans i els peixos però a l’inrevés. Es detecten canvis però encara es pot sentir a segons quins mitjans que qui ha guanyat més grans eslams del món és Roger Federer, i les seves vint victòries es presenten com l’única fita a assolir per Rafael Nadal.

I no pas Margaret, Serena, Steffi, Federer, Helen, Chris, Martina i Nadal, com força vegades els mitjans de comunicació s’han referit i es refereixen a totes aquestes i aquests tennistes.

S’ha dit que es detecten canvis en la manera d’abordar la presència de dones i homes als mitjans de comunicació. Per exemple, en una notícia recent sobre Nadal, « Una ‘rivalidad’ que parece no tener fin », llegim als subtítols: «Rafa Nadal (17) y Roger Federer (20) son los dos tenistas masculinos con más Grand Slams / Las tres primeras posiciones de este ranking son para Margaret Court, Serena Williams y Steffi Graf». L’especificació «masculinos» del primer subtítol és totalment procedent actualment; citar les tres tennistes al segon, també.

Si la cito, però, és sobretot perquè el 1973 King fou una de les nou fundadores de la WTA (Women’s Tennis Association), organisme rector del circuit professional de tennis femení ideat per eliminar la discriminació sexual, la bretxa salarial i a favor de la igualtat entre dones i homes. Les altres —gairebé mai no citades— són Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Dalton, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid, Nancy Richey i Rosie Casals. Gràcies a aquestes pioneres, les tennistes han tingut uns emoluments justos allunyats de la misèria a què se sotmet a moltes altres professionals treballin a l’àmbit que sigui.

Es podria pensar que l’entrevistador es referia al fet que Murray era el primer home que guanyava dues medalles d’or consecutives en d’individuals, però les paraules van ser: «Eres la primera persona en la historia en ganar dos medallas de oro olímpicas en tenis. Es una hazaña extraordinaria, ¿no?». Un any després Murray ho va haver de tornar a fer quan li van fer una pregunta que obviava (i per tant menyspreava) les tennistes dels torneigs de Grand Slam.

Veig que a la cinta de notícies que va passant per la banda de sota del televisor (estic mirant la cadena del Notícies 3/24), hi surt la següent notícia: «Al Mundial, golejada històrica dels Estats Units sobre Tailàndia (13-0)». Cap especificació que es tracta d’una competició femenina, de la mateixa manera que no es fa quan és masculina. El públic és prou intel.ligent, sensible i no sexista perquè no calgui la limitadora especificació.

Ho veig de cua d’ull mentre, abans de la pausa de mig matí, admiro els potents, formidables i ben fonamentats (en ocasions, vehements) al.legats —tot i que els han de fer sota la coacció d’un impacient i malhumorat Manuel Marchena— de les lletrades (espero que cobrin igual que els lletrats) Marina Roig, Olga Arderiu i Judit Gené (¡quins magnífics, «cuando una tiene el convencimiento...»!).

Per fi reconec la descripció de la manifestació davant la Conselleria d’Economia o del referèndum de l’1 d’octubre. La fiscalia gairebé m’havia fet creure que era marciana.