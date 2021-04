Margarita del Val le pide paso a Ana Rosa para hacer una petición: "Es importante"

La viróloga Margarita del Val ha concedido una entrevista a Ana Rosa Quintana para hablar de las vacunas. La experta, una de las científicas más respetadas del CSIC, ha hecho una petición a las Comunidades Autónomas para ayudar a la vacunación a los ciudadanos.

La presentadora le ha comentado a la experta que tenía que terminar la entrevista porque le tocaba ir al Wanda Metropolitano a vacunarse. Del Val ha querido mandarle un importante mensaje a la gente que está en el tramo de edad de 60 a 69 años, tramo en el que están ella y Quintana.

“Se avisa a mucha gente por SMS de estos tramos de edad. Hay personas que no tenía o no tenemos dado de alta nuestro teléfono en los registros de nuestras Comunidades, que por favor nos informen de cómo hay que estar dado de alta porque no se sabe cómo entra nuestro teléfono ahí o no y que nos informen de cómo corregirlo”, ha pedido. Un dato que “es importante” según ha contado la viróloga.

Quintana ha señalado que ella tuvo que ir a su centro de salud para ver si los datos que disponían de ella eran correctos porque ella, por ejemplo, no tenía el teléfono móvil y sí tenía el de su casa, donde no está nunca.

Del Val ha añadido que también se puede entrar en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, en Salud, y ahí se puede hacer desde casa.

La viróloga se vacunó hace unos días y ha contado que ha tenido un poco de febrícula y dolor de cabeza, pero poco más. Además, ha insistido en que las vacunas son seguras y que lo único que hay que hacer es estar un poco pendientes en las dos primeras semanas después de la dosis.