Descifrando a Robles

Eso sí, a Robles no le gustan las cosas del partido. “Ni sabe ni quiere saber. Cuando iba a la Ejecutiva como portavoz no se le veía muy cómoda”, cuenta una persona con asiento en la dirección del partido. No obstante, en algunos sectores del PSOE no opinan lo mismo y piensan que siempre está “por detrás” azuzando.

Una de las personas que luchó junto a ella en aquella batalla también explica que es una persona “solitaria, no tiene grandes confianzas con nadie, muy autónoma, muy independiente. Lo de ir en grupo a comer con los diputados no lo hacía nunca”, describe. Y añade respecto a la polémica sobre su relación con la derecha: “Es una jugada de los otros partidos para fastidiar. No tiene ninguna ambición. A lo mejor le hubiera gustado Interior después de la moción, pero ahora está encantada en Defensa”.

“Es una mujer de Estado, no la veo haciéndole una jugarreta a Pedro”, añade un miembro de la Ejecutiva del PSOE, que confiesa que Robles en la intimidad dice que “a Pedro le debe toda su lealtad, siempre habla muy bien de él”. “En ningún caso creo que el presidente haya podido ver en ella una amenaza. Es irreal, es imposible que pueda llegar a eso, el partido no la apoyaría, no la apoyaría nadie. ¿Qué va a hacer? ¿Ir por libre sola? Ni el grupo parlamentario ni la Ejecutiva apoyarían eso. Ahora no hay ni ‘rubalcabas’ ni ‘susanas’ que te puedan apoyar. En realidad, le han hecho una faena a ella”, añade.