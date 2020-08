"Es para irse": Marhuenda se enfada y lanza esta advertencia a Hilario Pino en 'LaSexta Noche'

El programa LaSexta Noche, presentado por Hilario Pino en ausencia veraniega de Iñaki López, trató este sábado, entre otros temas de actualidad, la situación de acoso que viven desde hace tiempo Pablo Iglesias e Irene Montero, quienes tuvieron que abandonar sus vacaciones en Asturias por ello y a quienes han llegado a lanzar objetos a su casa de Galapagar (Madrid).

Mientras Unidas Podemos anunciaba que denunciará estos hechos, en el programa los contertulios debatían sobre este asunto.

Y la discusión se fue acalorando.

“Tanto da la ideología, no me importa, a mí siempre me parece mal. A diferencia de otros, me parece muy mal cuando Pablo lo hacía, lo digo de verdad, me parece un horror”, comentó Francisco Marhuenda, director de La Razón.

″¿Pero cuándo lo ha hecho? Paco”, interrumpió Antonio Maestre, periodista de La Marea.

“Oye, habla tú”, respondió Marhuenda, en uno de sus clásicos de cada sábado por la noche.

De fondo ya empezaba a escucharse la voz de María Claver, colaboradora habitual de LaSexta, diciendo que Iglesias habló de “jarabe democrático”.

″¿Cuándo Pablo Iglesias ha acosado durante tres meses la casa de alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si es que, os inventáis las cosas”, insistía Maestre.