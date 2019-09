María Galiana, de 'Cuéntame', muy contundente ante esta pregunta política: “Me parece de ignorantes"

La actriz María Galiana, una de las protagonistas de Cuéntame, en TVE, suele mojarse en política. En laSexta Nocheya habló de Vox y de Santiago Abascal en unos términos que no van a gustar al partido.

La intérprete que se pone en la piel de Herminia en la longeva serie de televisión ha dado su opinión en Radio Nacional de España acerca de la situación política actual y de los políticos que la protagonizan.

“Me parece de ignorantes. Me parece que no tenemos talla política. Me parece que no somos capaces de considerar que la política es el servicio más grande que se le puede hacer a un país”, ha asegurado Galiana.

Y ha ido más allá: “Pensamos tantísimo en nuestro ombligo, que no damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es servir. A mí no me importaría, fíjate... Desde el punto de vista de lo que es un servicio, como es el médico, el sacerdote, el maestro, el conductor de autobús...”.

Finalmente, Galiana ha sentenciado que la política “debe ser un servicio” y ha criticado los discursos en los que los principales líderes se ponen a parir unos a otros: ”¿Eso se puede aguantar? Son unas cosas personales, No se habla de programas. No se habla de lo que se va a hacer. De cómo se va a organizar el país, de cómo se va a organizar la vida”.