María Teresa Campos defiende así a Pedro Sánchez: "Estoy contra las injusticias"

La salida de España del rey Juan Carlos I ha traído la vuelta a los platós de Telecinco de María Teresa Campos, la que fue periodista estrella de la cadena durante muchos años.

Si el pasado martes, la veterana comunicadora entró en Sálvame para debatir sobre la figura del monarca y lanzar una pulla a Pablo Iglesias, un día más tarde repitió en El programa del verano, el matinal que presenta Patricia Pardo.

De nuevo, Campos se mojó sobre Juan Carlos I y defendió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los ataques que está recibiendo al querer vincularlo con todo lo que está sucediendo.

“Hay cosas que me molestan. Yo estoy contra las injusticias y me parece injusto que se quiera vincular al presidente del Gobierno en esto. Pedro Piqueras lo entrevistó hace unos días y Sánchez dijo textualmente que el Gobierno de España no iba a promover en ningún caso nada contra la Jefatura del Estado y la monarquía”, afirmó con firmeza.

Además, la expresentadora de Telecinco le mandó otro recado al líder de Unidas Podemos y vicepresidente del Gobierno: “Si ahora salió Pablo Iglesias y dijo lo que dijo sobre la república, eso sería un deseo y cada uno puede desear lo que quieras. Pablo, de momento no se ha abierto el camino de la república”.

En una entrevista en Telecinco, Iglesias aseguró que “tarde o temprano los jóvenes impulsarán una república en España”.