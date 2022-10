Todo ello después de que el dirigente ‘popular’ afirmase que el PSOE “ha renunciado a gobernar, pero el PP no a proponer”. “Su propuesta deja fuera a todos los mileuristas de España. A todos. Ellos van a seguir pagando los mismos precios en el super y no se les alivia ni un euro. Su propuesta de reforma de IRPF no les afecta, lo que sí les afecta es la propuesta de Feijóo de reducir el IVA del 10 al 4% de los alimentos básicos”, ha dicho Maroto, que ha preguntado a Calviño “cuando tiene previsto copiar esta rebaja del IVA”.