Marta Flich manda un incontestable mensaje a los negacionistas contando su caso personal

Marta Flich se ha puesto al frente este lunes Todo es mentira desde su casa después de haber dado positivo en coronavirus por segunda vez. La presentadora de Cuatro ha querido hablar de su caso personal para mandarle un incontestable mensaje a los negacionistas.

“No suelo hablar de mi vida privada pero en casos como este merece la pena porque creo que hay mucha confusión y creo que dando mi testimonio de primera mano, si no se ayuda por lo menos se esclarece bastante la situación”, ha empezado diciendo.

Flich ha explicado que ella está en su casa haciendo cuarentena porque dio positivo en coronavirus por segunda vez: la primera fue en marzo de 2020 y otra ahora “teniendo la pauta completa”.

Por ello, la presentadora ha querido mandar un mensaje contra los negacionistas que usan el argumento de la poca efectividad de las vacunas para decir que no funcionan.

“Las vacunas funcionan”, ha dicho rotunda y ha explicado que la primera vez que tuvo Covid la enfermedad le provocó déficit de hierro grave, falta de olfato y gusto, conjuntivitis, faringitis, agotamiento hasta el desmayo, hipoglucemia reactiva, hipotiroidismo, visión borrosa y todavía, un año y medio después, tiene secuelas que se está tratando.

En esta ocasión, ya inmunizada, no ha tenido ningún síntoma: “No he tenido ningún problema. He sabido que estaba contagiada porque en Mediaset hay unos protocolos súper rigurosos”.

“La gente mayor que se contagia, si no está vacunada se muere. Las vacunas funcionan. Negacionistas dejad de mentir porque vuestras mentiras matan”, ha afirmado rotunda.