Marta Vilalta: "No dudo que Torra estará en la mesa de negociación"

“Una mesa de diálogo es un buen instrumento. Estaremos sentados porque tiene que ser así. Nos hubiera gustado haber podido compartir más, pero la negociación ha sido compleja y se ha necesitado una cierta discreción”. Así ha valorado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, el pacto logrado este jueves entre su formación y el PSOE, que incluirá una mesa entre gobiernos y una consulta de los acuerdos.

Vilalta ha recalcado que no existen dudas sobre la presencia del presidente de la Generalitat Quim Torra durante la negociación: “Queremos que se ponga en marcha ya para hablar y negociar, y Torra se sentará seguro”, ha explicado.

“El Gobierno tiene que representar a Cataluña y por ello estarán presentes los dos partidos que forman la coalición –JxCat y ERC–”. “Desde ERC trabajaremos porque así sea”.

En relación a un posible adelanto electoral, Vilalta ha expresado que no hace caso a especulaciones e hipótesis y ha garantizado que “la idea no está encima de la mesa y se está trabajando para sacar adelante unos presupuestos”. “La voluntad es que esta mesa de negociación no pare, si hay elecciones se decidirá si se suspenden o no”, ha expuesto.

La portavoz de ERC ha relativizado las diferencias con su socio de Gobierno y ha apuntado hacia un objetivo común: “una república democrática catalana”.

Tras ser preguntada por cómo habrá visto Carles Puigdemont el acuerdo alcanzado, Vilalta presume que “le habrá gustado”. “No nos ponemos límites, hablar es una demanda ciudadana, hay que dialogar, negociar, hacer política y decidir nuestro futuro”, ha señalado.

“La abstención está garantizada”, ha rematado, para añadir que confían en que la Junta Electoral Central, que se pronunciará este viernes sobre la inhabilitación del ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por un delito de desobediencia, no le destituya ya que “sólo defendía la libertad de expresión”