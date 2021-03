¿Más cerca de una tasa Google mundial?

Hasta ahora, las empresas de servicios digitales que operan en internet, aprovechándose de que no disponen de sedes ni establecimientos en los países donde operan, declaran la mayor parte de sus beneficios únicamente en el país en el que deciden tener su domicilio fiscal, al ser éste el principal requisito que obliga a tributar en una determinada jurisdicción.

El objetivo del nuevo impuesto mundial es que dichas empresas pasen a tributar en todos aquellos países en los que realicen actividades y no sólo en el país dónde han situado su sede. La fórmula propuesta es el establecimiento de un gravamen global sobre el total de sus beneficios cuando superen determinada rentabilidad media. Posteriormente, la distribución de lo recaudado entre los países dónde residan sus usuarios o clientes en función del porcentaje del volumen de negocio que representen cada uno.

La administración de Donald Trump había conseguido paralizar dicho acuerdo mediante su petición de introducir la cláusula de puerto seguro, gracias a la cual las empresas afectadas tendrían el derecho de aceptar voluntariamente la fórmula señalada. Esto era inaceptable para el resto de países ya que, en la práctica, dejaría sin efectos al nuevo impuesto al no ser de obligado cumplimiento. El cambio de posición de la nueva administración estadounidense facilita la consecución de un acuerdo que los más optimistas predicen para el mes de junio de este mismo año.

No obstante, el acuerdo no será tan fácil ya que, aunque ahora todos los países coincidan con el planteamiento general de esta reforma, lo cierto es que aún falta consensuar cómo se determinarán las empresas que se verán afectadas, a partir de qué importes y, especialmente, cómo se distribuirá lo recaudado entre los países beneficiarios. Sin acuerdo en los detalles, el acuerdo en el marco general, si bien es necesario, no resulta suficiente.