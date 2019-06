Más Madrid, preparado para ser el nuevo Podemos

“Es como la descomposición de UCD”, apunta otro ex compañero de Iglesias, “solo que cuando Suárez dimitió del CDS ya no quedaba nada de lo que dimitir”. “Pablo ha decidido suicidar a la organización después de los resultados en Madrid. Ha entrado en la guerra de posiciones, cuando la dependencia del conjunto del sistema cuelga de él y no sabemos si alguien le va a poner freno, pero caminan dispuestos a ese suicidio. Tengo mis dudas de que Kichi (Cádiz) o Nacho Escartín (Aragon), o Antonio Montiel en Valencia -serían muchos más- vayan a apoyar a Ramón, ahora resulta que defensor de los valores del Podemos inicial”.

Ninguna de las personas consultadas espera algo del Consejo Ciudadano Estatal que Pablo Iglesias e Irene Montero han convocado para este sábado y, desde luego, tienen dudas de que vaya a convocar un Vista Alegre III para el otoño, aunque la última palabra la tendrán la resolución de los pactos de Gobierno con Pedro Sánchez. Para muchos, es la baza que le queda a Iglesias.

Con esta piel de oso extendida sobre la mesa, lo que tienen claro fundadores de Podemos purgados y los colaboradores de Errejón y de Carmena es que “los cuatro años que vamos a estar sin elecciones nos permiten hacer las cosas mejor, con calma. Viendo lo que Íñigo ha aprendido de Manuela”, recoge un asesor en el ayuntamiento. “Y no cometiendo los viejos errores, los mismos que cometimos al definir la organización hace cinco años” apunta otra de las purgadas por Iglesias.

La lucha contra las prisas tras avanzadillas como la del propio Espinar “no nos van a hacer precipitarnos esta vez”. “Lo que dijo Íñigo el otro día sigue en pie, lo primero es asentar bien Más Madrid, construir, organizarnos. Hay un montón de gente que se sigue acercando a nosotros, incluidos voluntarios, para ver en qué nos pueden ayudar, en qué pueden colaborar. Está claro que hay una izquierda que se ha quedado huérfana sin Podemos, pero con calma. Eso no significa que no vayamos a mantener contactos con las organizaciones territoriales, ahora hay que gestionar el desencanto y el cabreo. Pero tenemos cuatro años, y eso no debe precipitarnos por más acelerones que nos quieran dar”, reflexionaba otra asesora ‘errejonista’.

El ejemplo Carmena

Y es que la sombra de Manuela es alargada. Vaya a ser o no alcaldesa—y en el ayuntamiento ya saben que no lo va a ser— la influencia de la jueza se ha quedado tatuada en más de una piel de sus colaboradores durante estos cuatro años. Aún sin saber que van a apoyar en Madrid, los “manuelistas” reconocen que incluso Begoña Villacís es una opción, con tal de que Vox no entre en el ayuntamiento de la mano de Martínez Almeida. Eso es pensar en los ciudadanos en conjunto, no solo en su propia gente.

Repuestos tras el golpe de la noche electoral, ahora “estamos hasta contentos, porque al igual que con Errejón, aquí también hemos visto que hay votos para una fuerza de izquierda realmente democrática” añaden, sentenciando que si Manuela termina por marcharse —lo previsible— lo lógico sería que su relevo al frente de la oposición fuese Rita Maestre, y no Marta Higueras, la mano derecha de la alcaldesa, una curranta pero con escasa empatía con nadie de los que la rodean, salvo la propia Carmena.

Total, que hay mucha tela que cortar incluso después de los pactos.