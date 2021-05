Más Madrid supera en votos al PSOE y empatan a 24 diputados con más del 95% escrutado

Más Madrid ha superado al PSOE en votos, aunque han empatado a 24 diputados cuando se llevaba escrutado el 95,60% de los votos. Con el porcentaje mencionado, el partido de Iñigo Errejón había conseguido 587.825 votos, por 586.760 de los socialistas. El PSOE habría perdido así 13 escaños con respecto a las autonómicas de 2019, y baja más de 10 puntos en porcentaje de voto hasta el 17% del voto, mientras Más Madrid gana cuatro escaños y sube al 16,99% (2,3 más). Vox gana un escaño hasta conseguir 13 diputados (9,11%) y Unidas Podemos suma tres escaños hasta los 10 diputados (7,26%).

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido que los resultados electorales “no son buenos” y ha lamentado no haberlo logrado, por lo que reflexionarán “con tristeza y entereza”.

“Hemos hecho propuestas sosegadas, pero obviamente no lo hemos logrado. Lo lamento, me hubiera conseguirlo sinceramente. Analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos”, ha reconocido Gabilondo en rueda de prensa en el Hotel Princesa Plaza donde ha estado siguiendo los resultados con su candidatura.

Gabilondo, recibido entre los aplausos de los miembros de su candidatura y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha defendido que ha intentado “siempre” tratar de resolver los problemas de los ciudadanos y de ofrecer propuestas “sosegadas”. Lamenta no haber podido conseguirlo porque “esos problemas siguen ahí” aunque los tratarán de afrontar desde “donde corresponda”.