Mas se desmarca de Puigdemont y se mantiene en el PDECat

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Artur Mas y Carles Puigdemont, en los juzgados de Barcelona, en 2017.

Carles Puigdemont anunció este lunes que rompía su carnet del PDECat, ue se daba de baja del partido. Nada más confirmarlo y anunciar que va a crear una nueva formación independentista (Junts), se produjo una cascada de bajas de consellers, exconsellers, diputados y mandos intermedios de los antiguos convergentes. Sin embargo, en esa lista no va a estar el nombre de su predecesor en la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, quien ha dicho que se queda con los suyos y se despega, así, del huido a Bélgica.

Según han adelantado La Vanguardia y El Periódico, de momento no hay “ningún cambio” en la situación de Mas dentro del PDECat. Ese gesto, señalan, “se puede interpretar como una muestra de apoyo a la actual dirección del PDECat, que ayer cifraba justo antes de la renuncia de Puigdemont en un 7% de la militancia el efecto de la estampida”.

Las fuentes de la formación que lidera ahora David Bonvehí sostienen que aún no se ha registrado la baja formal de Puigdemont, que explicará sus motivos en pocos días. Mas ya marcó distancias al no participar en el acto de inicio del progreso congresual de la nueva JxCat. Por primera vez, Artur Mas y Carles Puigdemont -el primero eligió al segundo para ser el president de la Generalitat-, no formarán parte de la misma formación política.

Mas mantiene el silencio desde hace semanas, sin que se haya pronunciado públicamente sobre el conflicto legal entre JxCat y el PDeCAT a raíz de las siglas “Junts per Catalunya”.

Satisfechos

El PDeCAT ha celebrado que Mas no siga los pasos de su sucesor Puigdemont y mantenga la militancia en la formación heredera de CDC. “Me consta que mantiene la militancia y lo celebramos”, ha afirmado el portavoz del PDeCAT Marc Solsona, en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Solsona ha explicado que en las últimos días y semanas ha habido contactos de la dirección del PDeCAT con Artur Mas en los que el expresidente catalán y exlíder de CDC ha expresado su “voluntad de seguir siendo del Partit Demòcrata y de participar en proyectos de suma”, lo que es “una buena noticia”.

Pese a la situación de crisis, Solsona ha defendido que el PDeCAT y JxCat mantienen las “líneas abiertas”, aunque ha admitido que con todo lo que ha ocurrido “es difícil que se puedan articular acuerdos” de cara a las elecciones catalanas.

Si bien el Partit Demòcrata nunca “cerrará las puertas” a negociar alianzas, ha defendido que la formación tiene el derecho a poder “muscularse” por si tienen que concurrir a las elecciones catalanas: “Es nuestra obligación”, ha remarcado.