Cómo gestionar la presión si eres la única persona que lleva mascarilla en el trabajo

“La presión social es muy real. Se nos puede convencer de cualquier cosa si un número suficiente de personas muestra un punto de vista distinto del nuestro”, asegura la psicóloga Ramani Durvasula.

Como ejemplo, cita las investigaciones del psicólogo social Solomon Asch sobre el conformismo, según las cuales es más probable que una persona dé una respuesta con la que no coincide cuando oye a otras personas dar esa misma respuesta, solo para evitar un conflicto.

Tu decisión de llevar mascarilla no incumbe a nadie más que a ti. No le debes a nadie una explicación, pero si te sientes más cómodo dando explicaciones, que sean breves, aconseja Durvasula.

“Habla por ti y no lo conviertas en un debate de salud pública”, recomienda. “Si una persona decide llevar mascarilla, está en su derecho, pero puede volverse en su contra si lo señala como ejemplo de virtud”.

Tanto si lo haces para proteger la salud de los demás como por tu propia salud, Durvasula recomienda no hablar mucho sobre ello: “No muerdas el anzuelo”.

Si te hace sentir más cómodo, está bien desviar el tema o “ser muy directo una sola vez para dejarlo claro: ’Mira, voy a llevar mascarilla y no quiero oír nada más al respecto. No tiene nada que ver contigo”.

Darse ánimos uno mismo también puede ayudar cuando sientes la presión de los compañeros. Baker comparte lo que se dice a sí misma cuando se encuentra en una de estas situaciones.

“Estoy inmunodeprimida, así que me digo a mí misma que no quiero morir”. También me digo: ‘Hago esto por mi familia. Quiero ver a mis sobrinas, quiero ver a mis sobrinos. Quiero que crezcan en un mundo sano. Si me pongo la mascarilla, podré ir a verlos’. Y también pienso: ’Mi madre es mayor y tengo que mantenerme sana para no contagiarla”.

Para las personas que se han insensibilizado ante los riesgos de la pandemia, Baker les propone recordar otras motivaciones externas, como unas vacaciones o un concierto al que no puedes ir teniendo coronavirus. “Sea cual sea esa motivación, averigua cuál es y ponla por escrito para verla”, dice.

Una vez que conozcas tu motivación, recuérdala cuando tengas la tentación de quitarte la mascarilla.

“Defiende tus convicciones y date cuenta de que quizás seas la persona más inteligente de la sala”, concluye Rupp.