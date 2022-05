'MasterChef' sigue sorprendiendo y expulsa a dos aspirantes tras una decisión insólita

El programa de la semana pasada de MasterChef dio la sorpresa al no expulsar a ningún aspirante, en el de este lunes, sin embargo, ha dado la campanada con otra decisión poco común: la expulsión de dos concursantes.

En la primera prueba los aspirantes se han encontrado con una caja misteriosa que escondía nueve ingredientes, de los que han tenido que usar al menos seis de ellos para elaborar el primer plato de la noche. Además, han tenido que escoger un séptimo ingrediente, un novel food o alimento del futuro.

Tras esta primera prueba, sin embargo, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz también han anunciado al primer expulsado de la noche: Iván. “No tiene explicación, merezco la eliminación. Ha sido un placer compartir la experiencia, ha sido un orgullo estar dentro de la décima edición. Y creo que no he dado lo mejor de mí”, ha confesado este antes de marcharse.

Pero no ha sido el único en abandonar el programa en esta gala. En la tercera prueba los aspirantes que se han tenido que enfrentar a la eliminación han sido María Lo, Verónica, Julia, Eva, Paula y Teresa.

Así, con la harina como protagonista, han tenido que cocinar un plato tradicional inglés: yorkshire pudding with gravy and roast beef. Finalmente, tras la valoración de los platos, Eva, Paula y Julia han destacado como las peores, pero finalmente la expulsada ha sido Paula.

“No has entendido nada de la prueba, has hecho otra historia, con lo cual, ¿Cómo te juzgo?”, le había dicho Pepe previamente al probar su plato. Mientras, Jordi ha destacado que “hay muy poco trabajo y poco que decir por otra parte”.

“Ya haber entrado es un regalo. Me llevo la experiencia y sobre todo me llevo amigos, me llevo unos amigos increíbles. Ojalá gane Adrián porque hemos compartido mucho, pero creo que ganará Verónica”, ha confesado la joven tras conocer la decisión del jurado.