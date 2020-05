Maxi Iglesias desvela su mala relación con 'El Hormiguero': "No acabamos muy bien"

Maxi Iglesias ha acudido a divertirse a La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en #0.

El conocido actor ha sido el segundo invitado en esta nueva etapa post confinamiento en la que el espacio televisivo ha vuelto a tener invitados en plató y una sola persona de público.

El intérprete ha desvelado que tiene una mala relación con El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 y del que Broncano es bastante fan.

“No soy invitado platino porque hice una sección y no acabamos muy bien. Fui colaborador e hicimos una sección muy chula en la que la gente tenia que mandar guiones e íbamos juntándolos para hacer al final de la temporada un cortometraje. Y se llegó hacer. Lo que pasa es que a mí me pilló con un proyecto fuera”, ha desvelado el actor.

“Ya te digo que se trunco. Se trunco por ellos. Me tuve que ir fuera a trabajar, no pude hacerlo mucho y no sé si Pablo Motos se enfadó, pero con Jorge Salvador... tengo una conversación pendiente”, ha desvelado después de decir que acudió a colaborar al programa cuatro días.

Iglesias, inmerso en la promoción de Valeria, la nueva ficción de Netflix, ha asegurado que le apetecía “mucho más” ir a La Resistencia que a El Hormiguero.