"Me produce bochorno, ¿esto es un partido liberal?": Tensión en la reunión del Consejo para elegir la gestora de C's

Destacados dirigentes de Ciudadanos, entre ellos el vicepresidente de Castilla y León Francisco Igea, han asegurado hoy que esa formación ha “defraudado” a sus votantes y ha “empeorado” la situación de bloqueo político, críticas a las que se han sumado representantes como Ignacio Prendes.



Durante la celebración del Consejo General de la formación Naranja, en la que se ha elegido la gestora, uno de los integrantes de ese órgano, Francisco Igea, ha subrayado el “necesario” papel de Cs en el contexto político actual, dentro de una intervención de tono crítico.



“Este país nos necesita”, ha manifestado, porque está “en la peor situación desde el 23 de febrero del 81”, ha dicho, según han indicado a EFE fuentes del partido.

Los audios internos desvelados por LaSexta muestran a Igea siendo muy crítico: “He de decirlo, porque si no lo digo reviento: me produce bochorno que haya una votación del debate posterior, bochorno me da una votación a mano alzada. Bochorno que alguien haga una cuestión de orden y no se le deje hablar. ¿Esto es un partido liberal?”.