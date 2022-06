Médicos del Mundo se pronuncia (y de qué forma) sobre esta escena de una diputada de Vox

“Yo le recomiendo porque, realmente yo al señor Rubiño aunque él a mí me odia yo no le odio, que por favor se cuide en el Orgullo. Cuídense, cuídese durante todas las fiestas del Orgullo, ¿De acuerdo?”, dijo, en referencia a Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid , y ante las risas de su compañero de escaño.

Ante los gestos de la bancada de Más Madrid, la diputada de Vox se justificó con sorna: “Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no?”.

Y precisamente en ese sentido fue la respuesta categórica de Rubiño a Rubio: “No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy cuando me ha dicho que me cuide en el Orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente”.