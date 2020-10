Los mejores momentos de Fernando Simón (y las mejores reacciones) en 'Planeta Calleja'

“Cada uno tiene su manera de ser y de relacionarse. He trabajado con muchos políticos desde la alerta por el ébola, pero nadie ha tratado de condicionarme. Entonces traté mucho con Soraya Sáenz de Santamaría, que me pareció una persona superoperativa, con una capacidad de decisión brutal, igual que me lo parecen Pedro Sánchez o Salvador Illa. La gente no está allí por casualidad”.

Por qué participar en ‘Planeta Calleja’

“No veo mucha televisión pero sí algunos programas y yo decía no seré famoso hasta que me llame Calleja... y un día me llamaste. Seguro que alguien se va a meter conmigo por esto. Es agosto me fui porque era completamente inútil y no me funcionaba la cabeza después de trabajar durante meses 15-16 horas al día, incluidos fines de semana. Quiera o no quiera, la gente que trabaja en emergencias debe irse de vacaciones, porque puedes cometer errores. Y ahora, lo mismo, estaba cansado y aproveché”.