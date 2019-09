Melania Trump nos está tomando el pelo con su ropa

No queda muy claro si Trump quiere mandar ciertos mensajes, reírse de su marido, de la prensa o de los propios americanos. Lo único que parece cierto es que la primera dama está tomándose con sentido del humor el debate sobre su armario y que las opiniones negativas le dan bastante igual. Es un suma y sigue. Hacemos un repaso a sus elecciones más criticadas, que tiene pinta que no serán las últimas.

La blusa pussy bow

El velo de la discordia en el Vaticano

Las imágenes de Melania e Ivanka Trump durante una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano en mayo de 2017 dieron la vuelta al mundo, y no para bien. Las elecciones estilísticas de ambas dejaron mucho que desear a nivel estilístico, pero las críticas no cesaron ahí. Es habitual llevar velo y vestir de negro, como hicieron ellas, en este tipo de audiencias, así que hasta ahí todo bien. El problema vino porque unos días antes la primera dama no se había cubierto la cabeza durante un viaje a Arabia Saudí, algo que muchos vieron como una falta de respeto hacia la religión musulmana. Más todavía cuando siguió el protocolo ante el máximo representante de la fé católica.

Taconazos para visitar una zona devastada

En agosto de 2017 el huracán Harvey dejó las peores inundaciones que se recordaban hasta la fecha en Texas. Como viene siendo habitual, el presidente y la primera dama se desplazaron hasta la zona para conocer los daños. Lo que no es tan habitual fue el look elegido por Melania Trump para visitar una zona devastada por un huracán: taconazos de vértigo, gafas de aviador, chaqueta bomber y pantalones capri. La primera dama fue acusada de estar totalmente desconectada de la realidad de los afectados, de parecer Barbie al rescate o de haber salido de la película Top Gun. Melania se cambió durante el vuelo y bajó del avión con deportivas y coleta.

El traje de sufragista

En su primera aparición pública en enero de 2018 tras las acusaciones de Stormy Daniels , la actriz porno que aseguró haber tenido una relación con Donald Trump, Melania eligió un traje blanco de Dior. Fue durante el debate del Estado de la Unión y su elección, una vez más, no pasó desapercibida. En parte porque Hilary Clinton hizo suyo este conjuntos durante la campaña y numerosas personalidades en Estados Unidos lo han lucido como un guiño a las primeras sufragistas. ¿Estaba Melania protestando silenciosamente contra su marido? Solo ella lo sabe, pero, en un acto en el que todo se mide al detalle, no parece coincidencia.

En realidad no me importa, ¿y a ti?

Con medio mundo en shock por los campos de detención de menores en la frontera entre Estados Unidos y México que tenían a niños en jaulas, Melania Trump decidió hacer una visita espontánea a la zona en junio del pasado año. La primera dama tenía buenas intenciones, si no fuera por la parka que se enfundó. Un modelo de Zara con una frase que decía: I really don’t care, do u?, que podría traducirse como ‘En realidad no me importa, ¿y a ti?’. Una elección inapropiada por la que le llovieron tantas críticas que su oficina de prensa se vio obligada a dar la cara. Su marido tampoco pudo dejar pasar la crisis y aseguró que su mujer se estaba riendo de las fake news, pero no convenció a nadie.