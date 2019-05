Mercadona ha pedido disculpas a una usuaria de Twitter que subió a esa red social la foto de lo que se había encontrado en un recipiente de hummus de lentejas marca Hacendado.

Bajo el cartón que lo cubría, la clienta vio que el bote carecía de tapa. Pero no sólo eso. Lo más llamativo era que la fecha de caducidad se había impreso directamente sobre el propio hummus.