Merkel apoya a Calviño para presidir el Eurogrupo: "Siempre me alegro de que las mujeres ocupen el liderazgo"

“No es un secreto que Nadia Calviño es una candidata que también cuenta con apoyo en el Gobierno alemán”. A la vicepresidenta económica y candidata a presidir el Eurogrupo le ha salido un apoyo muy importante: el de Angela Merkel, o lo que es lo mismo, el de Alemania.

Así lo ha confesado la canciller en una entrevista concedida a varios medios, entre ellos La Vanguardia. “Siempre me alegro de que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo político. Todavía no ha habido ninguna mujer a la cabeza del Eurogrupo”, añade Merkel. Eso sí, advierte que “la decisión no la tomo yo, sino el Eurogrupo”.