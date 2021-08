Messi dice adiós al Barça: "Nunca imaginé mi despedida, quería quedarme pero por el tema de LaLiga no se pudo"

“Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación, un último cariño”. Entre lágrimas y totalmente devastado, Leo Messi ha comparecido desde el Camp Nou para explicar su marcha del Barcelona.

“Estaba todo arreglado y en el último momento, por el tema de LaLiga, no se pudo hacer. Teníamos todo acordado y no se pudo hacer”, ha explicado el futbolista, quien ha asegurado que él hizo “todo lo posible” para seguir en el Barça.

“Quería quedarme. El año pasado no pero este sí y no se pudo”, ha reconocido.