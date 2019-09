Messi sufre una elongación del aductor del muslo izquierdo

NurPhoto via Getty Images

Leo Messi vuelve a estar lesionado. El crack argentino del Barça sufre, según el club, “una elongación en el aductor del muslo izquierdo”. La entidad azulgrana no ha ofrecido detalles sobre los plazos de recuperación de Messi, pero podría perderse los partidos ante Getafe en Liga y contra el Inter en Champions .

Las cámaras de El Golazo de Gol captaron como Messi le decía “no me puedo romper, no me puedo romper” al fisioterapeuta del club que le atendió en la banda del estadio cuando empezó a sentir molestias en el partido contra el submarino amarillo.

Era el primer partido como titular del argentino, tras la lesión en el sóleo que sufrió durante la pretemporada y que le forzó a perderse los primeros partidos de la campaña.