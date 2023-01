Meten a Pedro Duque en la "discusión de moda" y él supera los 9.000 'me gusta' con su respuesta

El astronauta y exministro de Ciencia, Pedro Duque, ha entrado al trapo después de que la cuenta parodia de Casio le mencionara en un tuit al hilo de la última canción de Shakira y Bizarrap.

La artista colombiana cargó contra su expareja, Gerard Piqué, con un tema cargado de indirectas muy directas. Incluso Shakira utilizó la letra para referirse a su nueva pareja, Clara Chia, a la que menospreció al definirla como “Twingo” y “Casio”.

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Esta cuenta parodia de Casio recuperó un tuit de Duque de mayo del 2018 en el que contaba que en la misión de 2003 llevó uno de estos relojes, el Casio HBX-100, que definió como “posiblemente el primer smartwatch”.

“Todo el plan del vuelo estaba cargado en él desde el PC por infrarrojos. Sustituí la correa por una tira de Velcro y un cabo de seguridad”, añadió.

En otro tuit, Duque informó que ese reloj se perdió cuando se puso el traje en la nave Saiús de vuelta, ya que le dio un golpe, salió disparado y no tuvo tiempo para buscarlo.

“Quedó en el compartimento que se desprende y vaporiza durante la reentrada”, explicó.

La cuenta parodia de Casio agradeció al astronauta que llevara un reloj de esta marca al espacio. “Rolex no puede decir lo mismo”, ironizó.

A este tuit ha reaccionado Duque, cuyo contestación supera los 9.000 me gusta. ”¡Encantado de verme envuelto en la discusión de moda! Nada me asocia a la marca, y los relojes me los compré en la tienda”, ha contado.

De hecho ha concretado explicando que los relojes Casio que llevó en el primer vuelo en 1998 fueron un precursor del HBX-100, el DBC-61, y el DW6600, que medía la presión del aire.

