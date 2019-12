Miguel Ríos carga contra este partido en 'Al Rojo Vivo': "Va contra el orden de la humanidad"

En el espacio de Antonio García Ferreras ha confesado que “si acepté la invitación de Emilio –Aragón– para venir a este programa es para decir esto. Yo hago gimnasia todos los días viendo el programa. Me he indignado tanto viéndolo que ahora aprovecho la oportunidad para decir que lo que se ha hecho en este país es un pan con 30 tortas”.

Nadie podrá decirle que no se moja. El cantante Miguel Ríos ha visitado el plató de Al Rojo Vivo (La Sexta) para promocionar su concierto en Madrid junto a Emilio Aragón y no ha dudado en cargar contra la situación política actual y, especialmente, contra un partido: Vox . Pero no le han faltado críticas que repartir a “su” izquierda.

Sobre su implicación política, ha recordado que “me llamaron, estuve, siempre lo he hecho, no puedo negar que he trabajado para que la izquierda pueda poner sus ideas en la palestra para el ser humano, pero me han llamado para que trabajara en favor de la unidad”. Sin embargo, no parece satisfecho con lo conseguido pese a su trabajo:

“Inmediatamente después no hubo unidad, sino un descalabro absoluto de no poder dormir uno, ahora el otro necesita vaselina... ¿Esto qué es, qué broma es esta? Pónganse a currar de una puta vez, que es para lo que estamos aquí”, ha espetado visiblemente enfadado. Y desahogado por soltarlo, como ha cerrado: “Lo tenía que decir y ya está”, ante la atenta mirada del presentador.