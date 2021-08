La rabia de los militares españoles en Afganistán: "Nuestro esfuerzo no puede quedar en nada"

Manuel no entra a valorar la necesidad o no de que España se metiera en el avispero afgano, porque “los compromisos internacionales están para asumirlos”, pero desde luego sí reflexiona largo sobre la salida de la zona de las tropas internacionales, encabezadas por EEUU, que fue quien pidió ayuda a sus socios de la Alianza Atlántica para combatir una agresión común como la de los islamistas del 11-S . “Es un error”, dice tajante. “No se ha apuntalado correctamente el país, centrándose en lo puramente militar y policial. Ha faltado verdadero interés en levantar un estado y eso lo ve hasta alguien que tiene la mirada muy centrada en lo suyo, que sí es lo militar. Y cuando algunos logros se estaban viendo, hay desbandada porque así la ha planeado (Donald) Trump y así le ha venido bien a su relevo. ¿Dónde queda la gente? No veo a nadie llorar por ellos, sólo preocupan los afganos que van a llegar a Europa como refugiados. ¡No los podemos dejar solos!”, se indigna.

Habla a golpe de flashbacks: el polvo masticado nada más poner un pie en la rampa del Hércules tras tomar tierra, el “alucinante” golpe de calor, la aridez del paisaje, el blindaje de las instalaciones y, tras el aterrizaje, la calle, el agradecimiento de la gente, su cercanía pese a las diferencias. “Cuando vas patrullando y ayudando, cuando la gente te da el alimento que no tiene para recibirte, cuando te sonríe una cría a la que otros querrían tapada y sometida, cuando la ves yendo a la escuela porque gracias a gente como tú puede hacerlo sin miedo... entonces no hay política ni más preguntas que hacer. Estábamos en el sitio correcto”, sostiene.

Manuel -nombre ficticio, como los de los demás uniformados que aparecen en este reportaje- es un sargento que estuvo en la zona en 2006 y 2012, cuando estaba destinado en Figueirido (Pontevedra) . Ahora en la reserva, confiesa que tiene “el teléfono echando humo, tres radios y dos teles andando” cada día para escuchar noticias sobre Afganistán . “No de ahora, eh, que esto ha sido rápido pero no cuaja en dos días, aunque nadie mirara hacia allá, y menos en los medios de aquí”, apunta. Califica su experiencia en la misión más larga y costosa de España -104 vidas, 3.500 millones de euros, la del séptimo país más comprometido- como “una experiencia de enorme intensidad en lo profesional y en lo personal”, que le permitió sentirse ”útil” en unos niveles “que hasta entonces no había visto” en su labor como militar.

La seguridad de España empieza muy lejos de sus fronteras. Convencidos de ello y siempre a la orden, más de 27.000 profesionales, miembros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional participaron durante 19 años en la misión internacional de Afganistán , impulsada por la OTAN y avalada por Naciones Unidas. Ahora ven el regreso al poder de los talibanes y no pueden más que repetir palabras como “rabia”, “impotencia” o “estupor”. “Nuestro esfuerzo no puede quedar en nada ni los afganos pueden verse abandonados”, coinciden a coro.

Como escribe Lorenzo Silva en Donde los escorpiones -una de las pocas obras de ficción dedicadas a una misión internacional española- “sólo los imbéciles creen que es la victoria lo único que retribuye la lucha”. Emilio escucha la frase y se remueve. “No podíamos hablar de victoria ahora, no había un Gobierno democrático, sino uno fallido, corrupto, con muchas lagunas, alimentado con dinero occidental pero... ¿y todo lo que se va a perder, las pequeñas victorias diarias que ayudamos a lograr? Hablo de dar seguridad al más expuesto o devolver su humanidad a dos generaciones completas de niños. ¡Niños! Nuestro esfuerzo no puede quedar en nada”, lamenta.

Le duele “muchísimo” que Biden afirme que esta es una guerra “que los afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos”. Se pregunta “dónde se ha ido algún dinero” dado a gestores “poco fiables” o por qué no se ha invertido más en “tejido social, asociativo, educativo, sanitario, legal” en el que se pueda apoyar la población. “Los afganos merecen la pena, por si alguien cree que no. Han ganado en estos años en esperanza y no podemos hacer que pierdan eso, que es el motor del mundo. Yo estoy dispuesto a volver y sé que somos muchos los que estamos igual”, se ofrece.

Relata que estos días repasa fotos y recuerdos. Se ve con el turbante y se ríe. Se ve levemente herido y no tanto. Se acuerda de canciones populares y de gestos que ahora “se van a borrar”, como una boda sin imposiciones. “Quieren prosperidad, como cualquier otro. No son ni menos listos ni menos buenos y no los hemos atendido de forma global”, ahonda.