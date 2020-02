MisSeñasParticulares, el triste 'hashtag' con el que las mexicanas se previenen en caso de feminicidio

″¡Nos están matando!”, dicen las mujeres, porque no vamos a referirnos a ellas solo como las feministas, porque eso solo es una etiqueta que ha servido para intentar desacreditar una lucha legítima, digna. Hablamos de mujeres, de personas cuya única exigencia es el respeto por sus vidas y el cese de una ola de violencia en contra de ellas que parece no tener fin.

¿Te has puesto a pensar el dolor que debe sentir una mujer al escribir sus señas particulares en redes porque cada día es probable que no regrese a casa? Muchas mujeres mexicanas decidieron hacerlo, ante la negativa por parte del gobierno de emprender acciones concretas para protegerlas, por medio del hashtag: #MisSeñasParticulares .

En un país donde una mujer de entre 15 y 45 años tiene más probabilidades de ser asesinada que de enfermar de cáncer o SIDA, de acuerdo con datos de la ONU, y donde las autoridades no tienen la capacidad para asegurarnos una vida libre de violencia, se hace necesario prevenirse en caso de ser víctima de un feminicidio.

Hablamos de mujeres que miran con rabia e impotencia que los muros y los monumentos duelen más en un país en el que cada 4 minutos ocurre una violación sexual y en el que diariamente son asesinadas 10 mujeres.

Es por esto que hoy, tú... que hasta ahora no has hecho nada por cambiar el rumbo de las cosas, necesitas poner más atención a las señas particulares de tu madre, de tu hija, de tu hermana, de tu pareja, de tu mejor amiga. Anota en un papel dónde están sus lunares, en qué parte se encuentran las cicatrices de la vez que le enseñaste a andar en bicicleta a tu hija y las cosas no salieron como se esperaba.

¿Te aprendiste ya cómo son los tatuajes de tu mejor amiga?

De repente, pareciera como un dolorosísimo acto de resignación de las mujeres o, tal vez, de un hastío o de un hartazgo ante una sociedad que llora más por un muro o una puerta o una cortina de aluminio rayados, que por el cuerpo desollado, mutilado, violado, torturado de un ser humano. Porque las mujeres somos personas, por si los medios o el gobierno mexicano o los monstruos o esas cosas que las asesinan no lo habían notado.

