Monasterio dice que hay que "ilegalizar" a los partidos que no condenen la "violencia" en Vallecas

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images La líder de Vox, Rocío Monasterio, el pasado 6 de diciembre en Madrid.

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha hecho un llamamiento a “ilegalizar” a los partidos políticos que no condenen los actos de “violencia” que tuvieron lugar este miércoles en la presentación de candidatura ultra para las elecciones autonómicas en el distrito de Puente de Vallecas.

Monasterio ha dicho en una entrevista en Telemadrid que es “completamente injustificable” que haya líderes de partidos, también en el Gobierno de España, ha seguido, que “amparan la violencia y atentan contra la Constitución”.

“La palabra miedo no es compatible con Vox”, ha insistido la candidata, quien ha criticado que ayer en el acto celebrado en la conocida como ‘Plaza Roja’ “mucha gente” tuviera que ser atendida porque les estaban “lapidando”, además de considerar que no se atacó a Vox sino a “los principios de la Constitución y la democracia”. “El (partido) que no condene la violencia tiene que ser ilegalizado”, ha recalcado.