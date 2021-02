Mónica Oltra no da crédito y responde al último lío de Sofía Suescun: "Estoy ojiplática"

La llamada Reina de los realities comentó en antena que le gustaría “adoptar algún negrito” por que es “como su sueño”: “Igual que los animales, no crearlos, sino ayudarlos... Me encanta”.

Oltra ha comentado que está “segura” de que a Suescun le mueven “sentimientos positivos” y se ha mostrado “empática” a la hora de dar su opinión: “Uno no adopta para ayudar. Adopta un hijo o una hija porque quiere ser madre”.

“No se eligen padres para niños, sino una familia para un niño o una niña. Esto no es el Corte Inglés, no va por colores, No están en un escaparate y el que más bonico es y más me gusta me lo llevo a mi casa y en 15 días lo puedo devolver”, ha afirmado la política valenciana.

“Ser madre es algo muy importante”, ha señalado Oltra como “madre adoptante”. Además, ha recomendado a Suescun el libro Hijos del corazón para que “aunque te muevan buenos sentimientos no digas barbaridades”. “Los seres humanos tenemos dignidad desde que nacemos”, ha proseguido.

Y ha finalizado: “Sofía, querida, háztelo mirar”.