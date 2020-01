Muchas monjas sufren agotamiento laboral por la explotación y los abusos sexuales

“Cada religiosa tiene que tener una especie de código de conducta, una carta de acuerdo con el obispo o el párroco para poder decirle: ‘Sabe, trabajé 38 horas esta semana o no puedo trabajar el domingo y vuelvo el lunes, necesito un día libre’. Un contrato de negociación te hace más fuerte”, añade Lounghry.



Lounghry agrega que sería necesario también “invertir en el bienestar de las monjas” y por ejemplo concederles “dos semanas de vacaciones, una paga, una situación de vivienda digna, acceso a internet” o “incluso un año sabático después de cinco años de trabajo”.



Sobre los problemas de la vida religiosa de las mujeres, el nuevo número de “Mujeres, Mundo e Iglesia” publica una entrevista con el prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada, el cardenal João Braz de Aviz, que afirma que el papa Francisco quiere “transparencia total” en los casos de violencia sexual sobre las monjas.



Cuando el suplemento femenino estaba dirigido por Lucetta Scaraffia se denunciaron los casos de abusos sexuales a las monjas por parte del clero y se pidió a la Iglesia no ignorar esta situación de opresión hacia la mujer. Algo que aún no ha sido abordado.



El cardenal admite que su dicasterio (ministerio) está recibiendo informes de casos de abusos a religiosas por parte de sacerdotes y que se están investigando, y agrega que lo sorprendente es que “comienzan a aparecer casos de abuso sexual entre monjas”.



“En una congregación nos han señalado hasta nueve casos. Este fenómeno que afecta a las mujeres se ha mantenido por más tiempo escondido. Pero sale a la luz. Tendrá que salir”, señala Braz de Aviz.