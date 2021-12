Montero se lo deja claro a Espinosa de los Monteros: "La obligación de cualquier ciudadano es pagar. Pagar, no como hace usted"

“Lo importante también es combatir el fraude fiscal. En eso podremos estar de acuerdo. Todos los contribuyentes tendrán que aportar en función de su capacidad y de sus obligaciones tributarias. La obligación de cualquier ciudadano civilizado es pagar. Pagar, señor Espinosa, no como hace usted”.

El portavoz de Vox le ha preguntado a Montero qué impuestos “tiene previsto subir el Gobierno”. La titular de Hacienda ha contestado: “A mí esta Cámara me merece mucho respeto. No venimos aquí a jugar ni a una suerte de exposición por parte de Vox. Aquí venimos a dar cuenta de la gestión del Gobierno. Y lo que le puedo decir, como le he contestado en otras ocasiones, que este Gobierno ha encargado a un comité de expertos y expertas la formulación de una propuesta que le permita tener a finales de febrero un documento serio, riguroso y plural, que nos permita tomar las decisiones adecuadas de cómo tenemos que afrontar nuestro sistema fiscal para adaptarlo a la realidad”.

“Pero le puedo decir otras dos cosas. En las últimas actuaciones del Gobierno hemos procedido a anunciar la bajada del IVA de las mascarilla quirúrgicas, una ley de start-up que baja la fiscalidad a las empresas y para que los emprendedores tengan facilidades. Le puedo decir que vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el Estado del Bienestar y acompañar la situación económica. Eso es lo serio”, ha remachado la ministra.

En su réplica, el portavoz de Vox ha señalado: “Eso no fue lo que me dijo la última vez”. Ha criticado: “Subieron el IRPF, el Impuesto de Sociedades, elevaron el IVA de las bebidas azucaradas, incrementaron el impuesto sobre las primas de seguros, penalizaron el ahorro reduciendo las deducciones de los planes de pensiones, subieron Patrimonio, se inventaron la tasa Tobin y la tasa Google, crearon una nueva tasa de residuos”. “Señora Montero, usted superó al señor Montoro”, ha indicado.

Y le ha lanzado: “Pese a que su ministra de Trabajo liderará las protestas en la calle, no me cabe duda, porque ya nos ha amenazado con ello. Cuando lleguemos nosotros al Gobierno, revertiremos todas las subidas de impuestos con las que ustedes están sacrificando a los españoles. Eso será más tarde de lo que nos gustaría a nosotros, pero mucho antes de lo que piensan ustedes”.

“Lo importante también es combatir el fraude”

En su segunda intervención, Montero le ha replicado: “No hay peor sordo que el que no quiere oír. El martes pasado ya anunciamos que se iba a bajar el IVA de las mascarillas y usted vuelve a plantear en esta Cámara que se va a subir”.

“La política de Vox -ha señalado la ministra- en materia fiscal ya sabemos la que es, el sálvese quien pueda. Lo importante no es sólo ver en qué sentido se tiene que orientar la fiscalidad, lo importante es también combatir el fraude fiscal”. Para afirmar: “En eso podremos estar de acuerdo. Todos los contribuyentes tendrán que aportar en función de su capacidad y de sus obligaciones tributarias. La obligación de cualquier ciudadano civilizado es pagar. Pagar, señor Espinosa, no como hace usted”.