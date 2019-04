Monumental bronca en 'Sálvame' (Telecinco): "A mí no me levantes la mano"

García Cortés lo ha desmentido. ”¿Te debo algo?”, preguntaba enfadada y Mila negaba: “No, pero me lo has pedido ¡Chulerías ninguna!”

Después de esa frase se ha vivido el momento de máxima tensión, cuando Cortés se ha dirigido a Ximénez con el dedo en alto: ”¿Tú te puedes poner chula conmigo y yo no te puedo contestar a ti? ¿De qué vas hombre, de qué vas?”.

“A mí no me levantes la mano”, ha repetido Ximénez. “Te he levantado el dedo”, ha respondido Cortés. Rápidamente, los compañeros han intercedido para que la cosa no fuese a más.