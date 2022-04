“La esperanza es vital. Es lo que te permite seguir adelante”

La malaria es endémica en esta región, y en el tiempo que estuve en el hospital de Médicos Sin Fronteras en Agok -en el área administrativa de Abyei, entre Sudán y Sudán del Sur - lo raro era ver a un paciente que no la tuviera.

Y las convulsiones, como bien sabemos quiénes nos toca enfrentarnos a estas situaciones, si no se detienen a tiempo, pueden llegar a causar la muerte.

Cuando se produce una convulsión, el cerebro entra en “sobrecarga” y no recibe suficiente oxígeno o azúcar, lo cual puede causar daños cerebrales irreversibles. Además, en el caso de los niños , las convulsiones pueden hacer que dejen de respirar, lo cual puede acarrear las mismas consecuencias. Así que, en resumen, teníamos que intentar, fuera como fuese, que las convulsiones cesaran lo antes posible.

Pero nuestro equipo en Sudán del Sur no disponía de ninguna de estas herramientas. Todo lo que podían hacer era prestarle una asistencia básica y estar muy pendientes de ella.

Sin embargo, no se despertaba del coma.

Viendo el diagnóstico, nos dijimos los unos a los otros que si no salía del coma en dos semanas tendríamos que empezar a aceptar que muy probablemente no viviría.

Durante las casi dos semanas que llevaba ingresada, su familia permaneció siempre a su lado. Tuvimos muchas conversaciones con ellos. Y a su padre en particular, recuerdo que tuvimos que explicarle varias veces que, aunque a veces se despierten, muchos niños no logran sobrevivir a un coma. Le dijimos que teníamos que mantener la esperanza y que diera por sentado que todo el mundo estaba volcado para que su hija viviera. Le transmitimos en todo momento que haríamos lo que estuviera en nuestras manos para que su hija se recuperara por completo, pero también era importante que él fuera consciente de que todavía no habíamos ganado aquella batalla.