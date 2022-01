"Muchísimo": la respuesta de Edurne a si sufre machismo en su vida personal:

La cantante Edurne ha respondido en una entrevista concedida al periódico 20 Minutos a la situación que vive cada vez que su pareja, el guardameta David de Gea, comete un error.

Cuando el portero español del Manchester United tiene una cantada durante un partido es habitual ver el nombre de Edurne entre las principales tendencias de Twitter. Muchos usuarios responsabilizan a la artista de los errores de De Gea.

″¿Diría que sufre machismo por su vida personal?”, ha sido preguntada la cantante y juez del programa Got Talent.

″¿Yo? Muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igual que otras mujeres, pero es que encima mi pareja es futbolista, y eso es mucho peor. El mundo del fútbol desgraciadamente es así”, ha reconocido.

Edurne ha contado que le chocan este tipo de actitudes, aunque ha asegurado lo lleva bastante bien. “Tengo una personalidad muy positiva e intento ver el lado bueno de las cosas y darles la importancia necesaria”.

“Creo que ha llegado un punto en las redes sociales en el que hay que medir muy bien todo y hacer algo para que la gente no pueda decir cualquier cosa. No solo por mí, sino por muchas personas que no sabes qué situación tienen”, ha añadido.

La artista ha indicado que en este momento en el que se está hablando tanto de los problemas de salud mental, “hay mucha gente a la que un mínimo comentario le hace mucho daño y le puede crear un trauma bastante fuerte”.

“Y el tema del machismo sigue ahí, aunque parezca que se ha hecho mucho. No puede ser que yo sea tendencia porque David haya tenido un mal partido, un fallo o lo que sea. No puede ser. Hay que cambiar muchas cosas todavía”, ha sentenciado.