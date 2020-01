Muere a los 39 años Robert Archibald, exjugador de la ACB y excompañero de Gasol en la NBA

Basket Zaragoza quiere expresar su tristeza ante la noticia del fallecimiento de su exjugador Robert Archibald. Nuestras condolencias 🙏🏻. DEP.



Former Basket Zaragoza center Robert Archibald has passed away at age 39. Our thoughts are with his family and friends 🙏🏻. RIP, Robert. pic.twitter.com/vCLOpj4GnC