Muere a los 68 años el prestigioso economista José María Gay de Liébana

El conocido y prestigioso economista José María Gay de Liébana ha fallecido este viernes a los 68 años víctima de un cáncer, tal y como ha adelantado TV3 y ha confirmado posteriormente La Vanguardia, diario donde colaboraba semanalmente.

Este mismo viernes, Gay de Liébana había dejado su comentario económico para el programa Herrera en Cope. En él, ha destacado el papel de las empresas y los autónomos en la crisis del coronavirus.

En 2018, el economista catalán anunció que padecía cáncer con metástasis: “Yo he estado el lunes y el martes como cada dos semanas en el Hospital Vall d’Hebron porque me detectaron un cáncer en abril y en principio era fulminante. De momento estoy en tiempo de prórroga, tengo metástasis por el cuerpo y me paso cada dos semanas dos días enchufado en el hospital”.