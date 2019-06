Muere Chicho Ibáñez Serrador, creador del 'Un, dos, tres...', a los 83 años

En una entrevista concedida hace dos años a PAPEL , Ibáñez Serrador aseguró que no tenía miedo a la muerte, sino al fracaso. “Soy creyente y no quiero imaginar que todo esto se acaba aquí. Quizás sea un autoengaño pero es el mío”.

Chicho Ibáñez Serrador nació el 4 de julio de 1935 en Montevideo (Uruguay) y con 12 años vino por primera vez a España para estudiar bachillerato en Salamanca. Solía decir que su niñez era la responsable de la forma en la que se desarrolló su carrera profesional. “La clave es mi infancia. He sido un niño que padeció púrpura hemorrágica, pariente próxima de la hemofilia, desde los seis a los doce años. Me llevaban entre algodones, no podía jugar. En la escuela me sentaron en el último pupitre. Y yo leía, hacía volar mi imaginación. Cuando me recuperé totalmente a los dieciséis años me fui a Egipto”, confesaba en una entrevista en 2015.

Hijo único del actor y director teatral Narciso Ibáñez Menta y de la actriz Pepita Serrador, se instaló definitivamente en España en 1963 cuando empezó a colaborar con Televisión Española. De esta unión nacieron programas como Historias para no dormir, Historia de la frivolidad y el aplaudido Un, dos, tres... responda otra vez, uno de los primeros formatos creados desde su productora Prointel, que fundó en 1970 y que hoy sigue activa.

El concurso, que se exportó a varios países, empezó en 1972 y se emitió en diferentes etapas, siendo la más larga la que presentó Mayra Gómez Kemp (de 1982 a 1988). En este periodo fue cuando se lograron las mayores cuotas de audiencia. Hacia 1987 consiguió reunir ante la televisión a veinte millones de telespectadores. En total se emitieron 411 entregas aunque las últimas —regresó en 2004 con Luis Larrodera (antes, Luis Roderas)— no gozó de demasiado reconocimiento.