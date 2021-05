María del Monte pierde a otro hermano por coronavirus

María del Monte ha vuelto a sufrir un duro revés de la vida. La cantante ha perdido a su hermano Juan Carlos Tejado —padre de Antonio Tejado—, que ha fallecido este lunes por coronavirus, tras pasar varias semanas ingresado entubado y en estado grave en un hospital de Sevilla. La cantante ha perdido a dos hermanos en poco más de un año por la misma causa.

Según informa ¡Hola!, Juan Carlos Tejado, dueño de un bar en la capital hispalense, comenzó a tener síntomas después de Semana Santa e inició la cuarentena en casa de su hijo, que también se contagió, pero pasó el virus de manera asintomática. Tras unos días, su padre ingresó en el centro hospitalario al empeorar su estado de salud.

Tejado era el único hermano con vida de la artista, y estaba muy unido a la folclórica y a su madre. La cantante ha estado pendiente en todo momento de él y ha decidido, durante su ingreso, dosificar la información que le daba a su madre Bibiana, de 95 años. Su hijo mayor, Antonio, murió en abril de 2020 a los 65 años.

“Mi madre no sabe nada. Él vivía con mi madre. Le decimos que está en Madrid, que no se puede mover por el covid. Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra. Estoy cansada de que me diga la gente ‘tú eres fuerte’. Yo he vivido situaciones duras en mi vida, pero como esta ninguna”, relataba entonces del Monte en Mi casa es la tuya.

La sevillana de 59 años es la cuarta de cinco hermanos y la única mujer. “Mi hermano era mis pies, mis manos, mi cómplice, mi alma gemela… Nos entendíamos con la mirada”, explicaba la artista sobre Antonio en el programa de TVE Dos parejas y un destino.

“Se fue el 20 de abril, día de su cumpleaños además. Él ingresa por una pancreatitis, pero vienen una serie de cosas que hacen que esté en el hospital y que no se pudiera ir a verlo. He perdido a mi alma gemela”, confesaba también en el espacio de Bertín Osborne en Telecinco.