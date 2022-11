Muere Julie Powell, autora del influyente blog de cocina 'Julie & Julia'

Lars Niki via Getty Images

El periódico The New York Times anunció este martes que Powell falleció el 26 de octubre en su casa de Olivebridge, en el norte del estado de Nueva York y que su esposo, Eric Powell, dijo que la causa fue un paro cardíaco.

La editorial Little, Brown & Company convirtió el blog en un libro, Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen (Julie y Julia: 365 días, 524 recetas, 1 pequeña cocina de departamento).

La chef Child murió en 2004, por lo que nunca pudo ver la película, pero, según The Times, conocía el blog de Powell y dijo a la prensa no entender por qué Powell tenía tantos “problemas” para recrear sus recetas.

En 2009, Powell publicó su segundo y último libro, Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession, en la que describe las relaciones extramatrimoniales que vivió estando en pareja. “Esta vez, la conexión con la comida fue más oscura: yuxtapuso su aprendizaje como carnicera con una disección de sus estados de ánimo y el matrimonio”, relata The Times.