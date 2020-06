Muere Pau Donés, cantante de 'Jarabe de Palo', a los 53 años

Hace unos días, Donés, autor de canciones míticas como La Flaca, publicó un emotivo tema llamado Eso que tú me das , del disco Tragas o escupes, que supuso el regreso del cantante a la música.

“Eso que tú me das es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, dijo Donés en un comunicado difundido por su discográfica.

“Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no”, aseguró el artista.

Enfermo desde 2015

Pau Donés anunció en 2015 que había sido operado de un cáncer colon, algo por lo que tuvo que dejar los escenarios temporalmente.

Un año después, en abril de 2016, Donés informó que había superado la enfermedad, algo que lamentablemente duró poco. En febrero de 2017 comunicó que había sufrido una recaída y que empezaba de nuevo el tratamiento.

Para sorpresa de todos, el 13 de abril de 2020, después de retirarse de forma indefinida de los escenarios, Donés volvió para dar la mejor de las noticias: que Jarabe de Palo regresaba para grabar un nuevo disco.