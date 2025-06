La 'influencer' Patricia Fernández denuncia que la 'influencer' Patricia Fernández ha ido a un acto de Casa Real por ella

La influencer Patricia Fernández ha denunciado que la influencer Patricia Fernández ha acudido a un acto de la Casa Real por el 40 aniversario del Tratado de adhesión España a la Unión Europea en calidad de divulgadora de la Unión Europa y los Derechos Humanos cuando es ella la que hace ese tipo de contenido.

Por partes. Hay una influencer llamada Patricia Fernández que hace contenido sobre la Unión Europea que ha publicado un vídeo donde ha explicado que otra influencer que se llama como ella y que hace contenido de estilo de vida y de decoración ha sido invitada a este acto con autoridades.

Ha denunciado que a este evento "fue otra persona en mi lugar que se llama como yo pero no era yo y todo por una serie de errores". Ha comentado que mucha gente la ha avisado para decirle que cómo no estaba ella allí: "Os podéis imaginar mi cara de sorpresa que se me queda cuando me envían esta información".

Patricia Fernández ha resaltado que este evento era "muy importante" para ella y que le hubiera encantado estar allí para contar desde dentro cómo la experiencia: "Mi sorpresa vino cuando me mandaron una captura que esta chica compartió y que ponía 'divulgadora de la UE y de los DDHH'. Me quedé tiesa".

Finalmente, ha contado que desde la organización le han dicho que fue "un error" en las invitaciones "y terminó asistiendo otra persona que nos llamamos igual pero bueno, nuestra actividad laboral es muy distinta".

Pero la cosa no queda aquí. La influencer Patricia Fernández, creadora de contenido de decoración y estilo de vida, ha publicado un story en Instagram donde dice que no ha habido ningún error porque recibió esa invitación a su nombre.

"Hago este comunicado debido a todos los mensajes tan desagradables que estoy recibiendo por una situación al parecer confusa y digo al parecer porque mi parte yo la tengo muy clara", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido: "El día 12 de Junio asistía un acto invitada por la Casa Real con total legitimidad porque la invitación estaba dirigida a mi correo Y A MI NOMBRE. Ante tal honor y tratándose de una invitación de tal envergadura, por supuesto, con mucho orgullo, asistí, disfruté, grabé, charlé con Su Majestad el Rey y agradecí que contaran con mi presencia. Jamás se me ocurriría aprovecharme de nadie ni estar en un sitio donde no me corresponde".

Ha apostillado que en la invitación estaba su segundo apellido y que entró con el DNI "cotejado días anteriores con la Casa Real, y por supuesto presenté mi invitación": "Hasta donde yo sé, soy influencer, con 3 millones de seguidores en Redes Sociales (en Instagram casi 2) y divulgadora, he creado contenido para Europa sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en el que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas".

Por último, ha revelado que ella también ha hablado con la Casa Real y le han dicho que su invitación era correcta "y que estuvieron encantados de recibirme, además de mandarme un fuerte abrazo por verme envuelta en esta polémica sin sentido".