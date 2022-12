"Un nudo en la garganta" a las puertas del hospital donde murió 'O Rei'

Los hinchas del Santos que se acercaron este jueves al hospital donde ha fallecido ‘O Rei’ Pelé tienen un “nudo en la garganta”. Algunos aún no se creen que el mejor de todos los tiempos ha dicho adiós este triste 29 de diciembre de 2022. “Eterno Rei Pelé”, reza una pancarta atada con rabia a la entrada del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, adonde no paran de llegar profesionales de los medios de comunicación y algunos aficionados brasileños incrédulos con la noticia.

Aquí no hay debates entre Maradona, Messi y Pelé . Para ellos, el legendario delantero del Santos y Cosmos ha sido el mayor de todos. “Estoy conmocionado, estoy bastante conmocionado”, afirma Eduardo de Carvalho, de 55 años, mientras carga un rosario en la mano y una pancarta con jugadores del Santos. Este analista de sistemas asegura que estos últimos días se ha pasado todos los días por la capilla de la clínica para rezar por la salud de Pelé, que falleció hoy por un fallo multiorgánico como consecuencia del cáncer de colon contra el que luchaba desde 2021.

Alipio Bedaque, de 66 años, siente que está con un “nudo en la garganta”. Lleva una camiseta del Santos de la época en la que Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ lo ganó todo con el club paulista. Habla de una “pérdida personal muy grande”. Su figura, afirma este consultor empresarial, trascendía el propio fútbol. “Cuando entraba en el campo, solo me fijaba en él. Qué regates”, recuerda. “Para mí no hay comparaciones. Son épocas diferentes, pero el que marcó más de 1.200 goles y fue tricampeón mundial fue él”, sentencia.