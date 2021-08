Muere por covid una mujer tras dar a luz en Sevilla

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images

JOSEP LAGO via AFP via Getty Images Una sanitaria, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Mar de Barcelona, el 4 de agosto de 2021.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha adelantado el diario ABC, que precisa que la mujer, que no estaba vacunada, falleció a causa de un tromboembolismo pulmonar masivo, una de las patologías asociada a la variante Delta del coronavirus.

Una mujer murió por covid la noche del pasado lunes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unos días después de dar a luz a un bebé que se encuentra bien y no presenta ningún problema de salud.

Conejo explica que cuando comenzó el proceso de vacunación, y en base a “un principio de precaución”, no se recomendó a las embarazadas que se vacunaran, “pero no porque hubiera ningún problema o reacción adversa grave, sino porque simplemente no había suficientes datos de ensayos clínicos” en esta población.

“Ahora hay ensayos que lo avalan perfectamente, y estamos seguros de que esta población no tiene ningún tipo de riesgo extra, lo cual era previsible”, recalca Conejo. Con los datos de fiabilidad de las vacunas y los registros de casos graves entre embarazadas, no hay excusa para no vacunarse.