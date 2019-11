Como mujer, no puedo ni correr por la calle sin que me acosen

Este otro es un escenario especialmente incómodo que tengo que soportar cada vez que salgo a correr: hay un coche parado en un semáforo y yo me paro también porque se va a poner verde enseguida. El conductor se da cuenta de que estoy ahí de pie, sudando y jadeando, y empieza a mirarme. Finjo que no me doy cuenta. Se pone verde. El conductor no se entera porque no me quita la mirada de encima. Otros coches empiezan a tocar el claxon con impaciencia. El conductor me indica con gestos de enfado que cruce, como si tuviera yo la culpa de que el tráfico esté detenido. El conductor empieza a acercarse a mí a medida que cruzo la calle, incapaz, al parecer, de esperar un poco más. Ahora, aterrorizada, sigo corriendo.