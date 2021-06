Txell Feixas: "Las mujeres árabes han dicho basta, es el momento de su revolución feminista"

Jadiya, Melissa, Alalá, Fatma, Hiyam, Gulan y Lara, Maya y Nancy, Benchymer, Majd, Diala, Yumana, Samar, Bushra y Malak. Tienen nombre y rostro y voz, aunque las traten de borrar, de anular, de silenciar. Son mujeres árabes que están llevando a cabo una revolución feminista, silenciosa y discreta, sí, pero también imparable. A todas ellas las ha escuchado la periodista catalana Txell Feixas Torras, corresponsal de TV3 y Catalunya Ràdio en Beirut, y las ha contado en su obra Mujeres valientes (Península). La mochila de prejuicios la perdió por el camino y lo que le queda es admiración.

¿De dónde nace este libro?

De muchas historias rematadas en dos minutos para la tele y la radio a las que quería poner contexto, recolocarlas, redimensionarlas y hacerle justicia a sus protagonistas. Tenía un nudo en la garganta con todo lo que me contaron y no había salido. Cosas que no sabía, tras cinco años en la región, que me hicieron reconocer mis carencias. Quería ser la transmisora de las historias de estas mujerazas, incluso asumiendo mi choque como mujer, blanca y occidental. Me he dado unas hostias metafóricas importantes, me he sentido pequeña ante ellas. Merecían la dedicación.

Le da la vuelta a la imagen tradicional de mujeres sufridas y dolientes de Oriente Medio. Es rupturista.

Son mujeres que rompen los esquemas a los lectores, pero primero me los han roto a mí. No son valientes porque lo decidan, sino porque en muchos casos es la única forma de sobrevivir. No son feministas porque lo escojan, sino para no morir, para resistir en este mundo donde hablan de la mujer como “la maldición del cromosoma X” o una alteración genética, y que en el mejor de los casos es ciudadana de segunda. Hubo una sorpresa personal de romper con esa imagen que me pesaba, en algún grado, de la mujer en el mundo árabe como unidad, cuando hay muchas, y no todas se simplifican en la velada, la sumisa, la pasiva. Afortunadamente cada vez son menos.

Niñas que por el mero hecho de nacer ya son molestas en sociedades que las ven como una carga, violadas casadas con sus violadores, supervivientes del Estado Islámico, ingenieras, trabajadoras del hogar, guerrilleras kurdas... ¿Cómo son sus heroínas de lo cotidiano, como las llama?

Yo me aferro a lo que decía Svetlana Aleksiévich en La guerra no tiene rostro de mujer, que ya no es tiempo de escribir de las grandes heroicidades, sino de la gente pequeña, entendida como el individuo, ser historiador del alma. Para mí ellas son heroínas cotidianas porque de base se les niega algo tan básico como el derecho a existir, y si lo hacen, en igualdad, sin violencia. Estamos ante un feminismo de supervivencia, su lucha y su combate y su batalla es por cosas tan básicas como desterrar el silencio, superar el tabú o el estigma. Denunciar lo que les ha pasado es un gran acto que les puede costar la vida o decidir tomar el control de su cuerpo ,aunque sea por unos minutos, en un embarazo o un nacimiento, algo que les puede lastrar para siempre. Tan pequeño y tan grande.

Víctimas, no. Supervivientes, sí.

Mucha gente me dice: ”¡qué mujeronas!”, como si aquí la Txell les hubiera puesto su capita de Superwoman y las haya hecho volar. Pese a que las miro con esa admiración profunda y ese respeto absoluto, yo las veo como supervivientes. sí. Se han erigido así ante mí. Son mujeres que no te hablan para dar pena o generar condescendencia, son mujeres que te enseñan, que no te aleccionan, cuando podrían hacerlo en muchos casos. Son ejemplos de cambio, coraje y resiliencia. Al contrario, muchas veces, por no decir todas, la que se ha sentido pequeñita ante ellas he sido yo.

Pregunta de occidental: ¿pero hay feminismo en Oriente Medio?

¡Y tanto! Uno de los objetivos del libro es hacer ver que en la zona hay un feminismo muy potente que hace su revolución, pese a que a veces no lo sepamos, no queramos verlo o sea menos mediático. Mucha gente dice que una revolución se entiende como algo que llega de sopetón y acarrea grandes cambios. Si nos atenemos a eso, es verdad que no sería una revolución como tal lo que presenciamos, pero yo creo que la revolución aquí es mucho más lenta pero ya sin pausa, se ha puesto una semilla y va a crecer. Las mujeres han dicho basta y es el momento de su revolución, ya no aguantan que les digan ‘no es tu momento porque hay guerra’, ‘no es tu momento porque hay crisis’, ′ no es tu momento porque porque hay pandemia’… Ya no van a pedir permiso, en todo caso van a pedir perdón... y ni eso.